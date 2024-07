In auto tre pezzi di hashish in casa anche 38 pastiglie di ecstasy | pusher in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gazzaniga. In un borsello tre involucri diper un peso di quasi 9 grammi, nel portafogli 560 euro in contanti. Indi G.B., 25enne residente a Casnigo, c’era molto di più: 272 grammi die 38di, oltre a materiale per il confezionamento. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì 1 luglio i carabinieri di Fiorano al Serio erano impegnati in un servizio di perlustrazione per contrastare il fenomeno dello spaccio, quando in via Marconi, a Gazzaniga, hanno individuato una Fiat Punto nera con a bordo due persone. Alla vista delle divise i due sono scesi dall’ed hanno cercato di allontanarsi, ma i militari li hanno fermati ed hanno chiesto loro i documenti.