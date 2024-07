Il pm antimafia e l’accusa di aver favorito la mafia | perché Gioacchino Natoli è indagato a Caltanissetta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) «Ho fiducia nella giustizia, sono un uomo delle istituzioni. Darò il mio contributo per l’accertamento della verità». Con queste parole l’ex pubblico ministero del poolha reagito alla notizia di essereper favoreggiamento dellae calunnia.della procura dicolpisce un ex pm con la fama di duro e puro. Ed è quella diinsabbiato un’inchiesta sue appalti negli Anni Novanta. Con l’aggravante «diagito al fine di favorire l’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra con riferimento agli interessi della stessa nel settore dell’aggiudicazione degli appalti», come si legge nell’invito a comparire comeche gli hanno fattoe i pm. In una storia che intreccia quelle di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e dell’inchiestae Appalti.