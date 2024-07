Euro2024 due tifosi aggrediti aggrediti dagli steward a margine di Portogallo-Slovenia VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non è ancora ufficiale, ma secondo il portale lusitano Record, la Uefa avrebbe aperto un’indagine su ciò che è successo adegli ottavi ditra. Come riporta il quotidiano portoghese infatti, duesono stati presi a calci e pugnidello stadio. Record ha anche pubblicato unin cui si vede uno deitenuto fermo da tree preso a pugni da quarto. Dopo essere finito a terra, viene preso poi a calci e pugni. Il secondo tifoso ripreso è già a terra, a faccia in giù. Secondo il portale anche lui sarebbe stato aggredito. La Uefa non si è ancora espressa sulla vicenda, ma secondo una prima ricostruzione uno dei dueavrebbe voluto fare invasione di campo, mentre l’altro avrebbe provato a fermarlo.