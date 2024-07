Disagi idrici a Benevento Gesesa si difende | La colpa non è nostra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo vittime quanto i cittadini deiverificatisi questa mattina”. L’amministratore delegato della, Salvatore Rubbo, con il presidente della partecipata del Comune di, Domenico Russo, hanno convocato una conferenza stampa urgente e straordinaria per spiegare ai cittadini la causa dei rubinetti a secco per oltre tre ore rispetto all’orario di ripristino dell’erogazione idrica già programmato ed annunciato da diversi giorni. Stamani infatti per molti è stata una sgraditissima sorpresa constatare che dopo le ore 6 l’acqua ancora non raggiungeva le abitazioni creando non pochi problemi per l’igiene personale, per non parlare poi delo enorme negli ospedali e nei luoghi pubblici. I ritardi dell’apertura dei serbatoi, hanno spiegato dalla, dopo una perdita sulla condotta DN 500 Torano Biferno all’altezza di Pezzapiana, sono stati dovuti al protrarsi dell’intervento necessario di ripristino iniziato all’una di questa notte.