Debutto da presidente Ue Orbán fa subito l’Orbán

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Primi giorni di presidenza ungherese del Consiglio dell’Ue e Viktorfa l’, come si poteva facilmente immaginare. Alla cerimonia del passaggio di consegne tra Belgio e Ungheria ildel Consiglio europeo, Charles Michel, ha lanciato il monito: “Competitività, difesa e allargamento: conosciamo tutti le sfide che dobbiamo affrontare. Farlo insieme e uniti è l’unico modo per superarle”.ha risposto con un pezzo pubblicato dal Financial times: “La perdita di competitività dell’Ue – ha scritto il premier ungherese – ha rappresentato una tendenza crescente negli ultimi decenni. Questo declino può essere attribuito principalmente alle decisioni sbagliate di Bruxelles che vanno contro la realtà dell’economia mondiale”. Non male come inizio.