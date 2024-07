Cristiano Ronaldo etichettato come imbarazzante dopo le lacrime per il rigore sbagliato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-02 13:24:29 Breaking news: Il comportamento dinella vittoria del Portogallo negli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Slovenia ieri sera è stato definito “” e “fuori luogo” dall’ex centrocampista del Liverpool e della Germania Dietmar Hamann., che si è mostrato frustrato per tutta la partita a Francoforte, è scoppiato a piangereaver visto il suoparato magistralmente da Jan Oblak nel primo tempo supplementare, quando la partita era finita 0-0120 minuti. Il trentanovenne ha rimediato al suo errore precedente segnando ai calci di, portando il Portogallo sul 3-0, ma Hamann non è rimasto comunque impressionato dalle sue azioni. Parlando alla stazione televisiva irlandese RTE, ha detto: “Un trentanovenne gioca 120 minuti, sbaglia une devo dire che ho creduto a tutto quel ‘è diventato un giocatore di squadra perché ha più bisogno della squadra di quanto non ne avesse in passato’.