‘Cogne mette le ali’ Santanchè davanti alle inondazioni pensa al turismo | un’idea offensiva

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chi ha detto che la politica è noiosa? Quando credi di aver visto tutto, ma proprio tutto, ecco che arriva un ministro, in questo caso una ministra, che dopo una tragedia collettiva immane – leche hanno distrutto la strada della vche porta a Cogne, l’unica – lanciapartorita insieme al suo staff: portare i turisti a Cogne in elicottero, gratuitamente, purché si impegni a restare per un tempo minimo. Non è uno scherzo, è successo davvero poche ore fa. Mentre l’acqua ancora invadeva la v, provocando frane, allagando anche la città, gli scantinati – le immagini sono scioccanti – costringendo le persone a lasciare le case, lasciandole senza luce e acqua. Eppure il primo pensiero della ministra, immagino condiviso dal governo, è stato quello di salvare la stagione turistica.