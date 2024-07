BET Awards 2024 | i look più glam delle star

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nuova edizione dei BET: per la cerimonia delnumerosehanno calcato il red carpet. Ritorna l’appuntamento estivo con i BET, riconoscimento istituito dalla Black Entertainment Television per celebrare i talenti afroamericani in diversi campi artistici, dalla musica all’intrattenimento fino allo sport. Inaugurato nel 2001, ogni anno eleva numerosi talenti. L’edizione di quest’anno ha visto Usher portare a casa il premio alla carriera. In più ha trionfato anche nella categoria di migliore artista pop/r&b. Bet. Crediti: Ansa – VelvetMagAnche Nicki Minaj ha portato a casa un premio importante, quello di migliore artista hip-hop. Grande serata anche per Will Smith, che ha presenziato ai Betper introdurre dal vivo la sua nuova canzone You Can Make It.