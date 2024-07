Arriva il gladiatore Crowe | Gratis senza prenotare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’attesa per Russellè praticamente finita, anche il Comune lo rende ufficiale con una nota per definire le modalità di accesso. L’11 luglio è dietro l’angolo e l’attore e musicista è ormai pronto a calcare il palcoscenico appositamente installato in piazza del Popolo. E ora il conto alla rovescia per il concerto entra nel vivo. Dall’amministrazione sono stata definite infatti le modalità di ingresso: l’atteso appuntamento sarà aperto al pubblico gratuitamente. Non sarà necessaria la prenotazione e non sono previsti posti a sedere. Agli accessi della piazza sarà presente il personale incaricato alla vigilanza, che monitorerà il raggiungimento della capienza fissato dalle autorità preposte alla sicurezza pubblica. "Sarà un concerto ma anche un regalo per la città, perché gratuitamente e a ingresso libero si potrà assistere all’esibizione di un artista che ha portato il nome di Ascoli alla ribalta della cronaca nazionale e internazionale – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –.