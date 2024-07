Ares 118 riconosce l’asl Roma 3 come centro di formazione abilitato ai corsi BLSD – PBLSD

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024- Ildi– Pdella Asl3 ha ottenuto l’accreditamento da parte di118soggettoalla/P(Basic Life Support and Defibrillation/ Pediatric Basic Life Support and Defibrillation) ovvero il supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. A seguito della certificazione ottenuta l’Azienda è stata inserita nell’elenco dei Centri didella Regione Lazio e dell’118. Il corso/Pfornisce tutte le competenze necessarie a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco ed è aperto al personale sanitario e non, ovvero anche a chi non ha competenze in ambito sanitario. “Un riconoscimento importante frutto del lavoro congiunto di medici e dirigenti della nostra Asl, alcuni del quali fanno parte anche del gruppo di formatori”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl3 che aggiunge: “Ladel personale e l’aggiornamento continuo rappresentano lo strumento migliore per centrare gli obiettivi della nostra comune programmazione, ma anche e soprattutto per salvare vite umane e salvaguardare così la salute dei cittadini che possono avere a disposizione una qualità sempre più alta dei servizi sanitari”.