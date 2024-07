Aeroporto fasi operative in corso | simulazione di incidente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in programma nel primo pomeriggio di oggi unadi emergenza presso l’Costa d’Amalfi di Salerno con, in modo particolare il coinvolgimento, dei mezzi dei vigili del fuoco. Si simula un’ipotesi diper comprendere se le forze chiamate a dare una risposta in caso di crash siano pronte ad agire tempestivamente. Oltre ai mezzi dei caschi rossi del comando provinciale di Salerno anche altre forze di emergenza saranno coinvolte nell’operazione che ieri è stata preceduta anche da un Incontro operativo sulla viabilità per l’imminente apertura. La riunione si è svolta presso la Prefettura di Salerno ed ha visto la partecipazione dei vertici di Gesac, Regione Campania per la quale era presente il presidente della commissione trasporti Luca Cascone,la Provincia di Salerno e le forze dell’ordine per accompagnare l’apertura dell’11 luglio.