A Fondi arriva il Summer Forum un’estate di eventi al Parco Nicholas Green

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 aprile 2024- Kart pronti a sfrecciare nel circuito deldove il 4 luglio sarà inaugurato il programma di appuntamenti promosso dall’Associazione ItalYoung nell’ambito del programma “Un mare di”. L’iniziativa, denominata, è ormai giunta alla sua seconda edizione e si svolgerà presso l’area di via Liguria, per il secondo anno gestita dai volontari del sodalizio presieduto da Danilo Pannozzo. Si parte con un evento a tema SuperMario, per proseguire con il cinema all’aperto per famiglie in modo da sfruttare la tribuna sotto le stelle e consentire al pubblico di godere del fresco serale. Tutti gliavranno inizio alle 20:30. “Già dal primo evento dello scorso anno – aggiunge Yashmir Cipolla, direttore artistico del– ho sposato il progetto del, portando la mia professionalità e la mia voglia di fare per metterla a disposizione di un gruppo di ragazzi fantastici.