Un botto di corna Choc a Temptation Island la scoperta sulla coppie | Chi è stato cacciato

(Di martedì 2 luglio 2024) Anche questa voltasi sta riconfermando uno degli appuntamenti televisivi più amati e seguiti dell’intero panorama del piccolo schermo. Ovviamente dietro un successo simile non poteva che esserci Maria De Filippi. Largo alle anticipazioni, Filippo Bisciglia su retroscena finali. Tradimenti a go go. Sicuramente a far più discutere fino a questo momento sono i fidanzati Lino Giuliano e Tony Renda per il loro comportamento all’interno del villaggio popolato da loro e le tante tentatrici. Diverse le segnalazioni emerse nei giorni sul primo. C’entreranno con la misteriosa squalifica e i tradimenti a? Sui social i telespettatori, sempre più appassionati alla nuova e appena inaugurata edizione del reality su tentazioni e infedeltà, stanno cercando ancora di capire chi sarà mai la coppia squalificata, di cui si parla da giorni e giorni.