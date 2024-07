Ufficiale Nadal c’è la decisione definitiva | duro colpo per i suoi fan

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 luglio 2024), c’è la risposta: unper ifan e nel mezzo ci finisce anche Roger Federer. La situazione Recupero lampo. Sorprendente. Come un ragazzino. E poi lui tanto ragazzino non è: Novak Djokovic, come sappiamo, c’è a Wimbledon. L’operazione al menisco all’inizio di giugno sembrava lo potesse fare fuori e invece, clamorosamente, è ai nastri di partenza.(AnsaFoto) – Ilveggente.itOvvio che l’obiettivo, e su questo almeno per ora non sembra possano esserci discussioni, sia quello di arrivare nella migliore condizione possibile a Parigi per le Olimpiadi che ormai stanno per iniziare. Però, in ogni caso, il suo recupero rimane incredibile. Cosa che, secondo alcuni, gente cono Federer, coloro che hanno reso questo sport davvero unico nel corso degli ultimi anno, non sarebbero stati in grado di fare.