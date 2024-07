Secondo turno in Francia triangolari e desistenze | la strategia contro l’estrema destra Per ritirarsi c’è tempo fino alle 18

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Parigi, 2 luglio 2024 – Domenica 7 luglio insi vota per ildelle elezioni legislative dopo il successo deldi RN al primo, davanti al blocco delle sinistre e al centro (arrivato terzo). Non è detto però che il Rassemblement National di Marine Le Pen abbia la strada spianata. Lae gli appelli messi in campo dai rivali rispondono tutti alla stessa logica: unirsi per fare fronte comunela deriva della. E così si moltiplicano le decisioni dial ballottaggio delle legislative (ma si tratta di sfide a tre o a 4, le cosiddettee quadrangolari) per far convergere i voti sull’oppositore del rappresentante delcon più possibilità di vincere. TOPSHOT - France's President Emmanuel Macron (R) and his wife first lady Brigitte Macron (L) walk along the beach during an air show in Le Touquet-Paris-Plage, northern France, on June 29, 2024.