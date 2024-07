San Giovanni La riqualificazione del centro storico fulcro della prossima attività amministrativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Ieri mattina, in occasionepresentazionenuova giunta di SanValdarno , il sindaco Valentina Vadi ha ricordato i criteri con i quali è stata formata la squadra di governo. "Competenze professionali dei singoli assessori: è la stessa scelta che ho fatto cinque anni fa - ha detto - Riteniamo che sia necessario un approccio che avvicini i cittadini alla cosa pubblica e ne coniughi bisogni ed aspettative, che abbia come obiettivo una partecipazione più ampia possibile, concreta e consapevole del bene comune, che è una responsabilità di tutti, non solo di chi, in un determinato momento, si trova ad amministrare. Competenza, capacità di ascolto e concretezza, queste sono le qualità e le caratteristiche delle persone che mi accompagneranno in questa esperienza di governocittà, oltre che, naturalmente, l'amore per San