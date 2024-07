Rai spuntano dei nuovi assunti | chi sono

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) C’è anche il deejay di Casapound Si continua a parlare della Rai in attesa di avere chiaro il palinsesto tv del prossimo anno. Intanto, stando a quanto riporta Corriere delle Sera ci sarebbero stati dei cambiamenti. A maggio, infatti, l’azienda di Viale Mazzini, tramite Adecco ha aperto un bando, aperto anche agli. Tra i vincitori cinomi come quello di Ferdinando Colloca, di professione body painter e deejay, esponente di Casapound a Ostia e candidato alle regionali. Tra gli altric’è pure Matteo Tarquini: l’ad della Rai Roberto Sergio è stat testimone di nozze del padre. Tarquini è assunto già come dirigente. Poi c’è pure DJ di Casapound, Ferdinando Colloca, mandando alla direzione intrattenimento dl daytime, nonostante si fosse candidato per la radio.