Rabiot-Juventus il rinnovo si complica E l’Inter? Contatti con altri club!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Lae Adriennon sono ancora giunti a un accordo per ildi contratto. Intanto l’entourage è in contatto con. Tra questi c’è anche? Di seguito gli ultimi aggiornamenti.ZIONI – Da tempo, almeno un paio di mesi, si discute del prolungamento di contratto di Adriencon la. L’operazione diha avuto diverse fasi, a partire da una distanza che nel corso delle settimane sembrava poter essere colmata. Adesso, però, la situazione sta prendendo dei risvolti non particolarmente positivi per la, che rischia di perdere il calciatore a zero. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, il prolungamento disiulteriormente., il punto sulla situazione! OFFERTA – Il giornalista sul proprio profilo Twitter ha aggiornato sulla situazione legata aldi contratto dicon la, spiegando che attualmente trovare un accordo resta difficile.