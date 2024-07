Pozzuoli | Al Black & White successo per concorso nazionale Mondo Sposa Italia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024): al, grandeper l’esordio campano del” Il” ha fatto tappa in Campania e ha scelto il Complesso, in provincia di Napoli, per il suo debutto partenopeo lo scorso 24 giugno. Il nuovo format è stato fortemente voluto dai patron Marco Liburdi De Nardis e Francesca Colaiacomo. La edizione in Campania è stata presentata da Top Team Produzioni nella figura dei suoi soci fondatori Michele Coppola, Raffaele De Santis, Eva Nasti e Luigi Russo, ed è dedicato al magicodelle spose. L’appuntamento di esordio è stato brillantemente condotto dalla brava e bella Edda Cioffi, presentatrice di eventi di prestigio nel Sudche, con disinvoltura, classe e professionalità, ha animato la serata coinvolgendo il pubblico presente e rendendola molto frizzante.