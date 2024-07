Olanda-Turchia in tv | canale orario e diretta streaming Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024)si sfideranno nei quarti di finale di. Entrambe possono considerarsi due sorprese della manifestazione. Gli Oranje sono passati come migliore terza, mentre la formazione di Montella ha rischiato di uscire per poi chiudere al secondo posto nel girone con Portogallo, Repubblica Ceca e Georgia. Le due squadre si affronteranno sabato 6 luglio alle ore 21.00 per accedere alle semifinali contro una tra Inghilterra e Svizzera. La partita si potrà seguire intv sui canali Sky Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calco (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e intv in chiaro su Rai 1. Per quanto riguarda lo, gli utenti Sky potranno disporre gratuitamente dell’app Sky Go. In alternativa ci si potrà abbonare a pagamento all’app NOW.