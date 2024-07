Mourinho | Una delle cose negative della Turchia? Si mangia troppo bene

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Il tecnico portoghese Joseè da poco diventato il nuovo allenatore del Fenerbahçe e si sta godendo i primi giorni nel club turco dove sta pian piano conoscendo la squadra.: «Una? Si» Le dichiarazioni dello Special One riportate da As. Per, uno dei calciatori chiavi del club è il difensore Soyuncu: «Sono molto felice. Ringrazio il nostro presidente perché Soyuncu era uno di quei giocatori che volevo rimanesse; ha qualità che mi piacciono molto come difensore centrale. Prima di venire al Fenerbahçe, ero interessato a lui quando ero alla Roma, volevo che vestisse la maglia giallorossa, ma non è stato possibile». La squadra trascorrerà il ritiro in Austria: «Il ritiro in Austria sarà molto importante, perché ora abbiamo molti giocatori all’Europeo che non posso valutare da vicino».