Madre allatta il neonato e viene cacciata dalla piscina | Poteva contaminare l’acqua

(Di martedì 2 luglio 2024) A Gardolo, vicino Trento, una giovaneè stata allontanata da unapubblica perché stavando il proprio figlio, un bimbo di 11 mesi. Secondo l’azienda che gestisce l’impianto, il latte materno potrebbedella vasca. L’episodio è avvenuto la scorsa domenica nel lido di Trento Nord. “Ero entrata da poco con il mio bambino di 11 mesi nella vasca principale del lido, quando ha iniziato a mostrare fame. Io ho iniziato adrlo, quando improvvisamente ho sentito il fischietto del bagnino”, racconta la donna al quotidiano L’Adige. “Una addetta è venuta verso di me, chiedendomi che cosa stessi facendo e imponendomi bruscamente di uscire, continuando poi ad attaccarmi in malo modo, dicendomi che ci vuole intelligenza a fare le cose e che ci vuole rispetto per le altre persone.