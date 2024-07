L' Ue approva la quinta rata del Pnrr in arrivo 11 miliardi Meloni | Smentiti i pronostici sul fallimento del governo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) "Oggi c'è stata la decisione della Commissione europea sull'zione delladel, dopo un iter complesso, che ha visto come sempre una proficua collaborazione tra la Commissione Ue e il", ad annunciarlo è il ministro per il Sud, le politiche di Coesione e delRaffaele Fitto. Inda Bruxelles ci sono 11. La notizia era stata anticipata dallo stesso ministro negli scorsi oggi, adesso è arrivata la conferma. Durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro ha aggiornato sullo stato di avanzamento e di attuazione del Piano: "Il lavoro portato avanti ha dato un esito molto positivo, anche grazie alla cooperazione messa in atto insieme alla Commissione europea". Anche la presidente del Consiglio Giorgiaha informato dell'esito positivo della richiesta di pagamento dellaattraverso un video messaggio sui social: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi previsti per questae abbiamo fatto anche qualcosa di più: a dicembre avevamo inviato la richiesta per 10e 600 milioni ma a maggio 2024 abbiamo raggiunto due ulteriori obiettivi che ci consentiranno di ricevere 400 milioni in più e arrivare a 11di euro".