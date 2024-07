L’ex farmacia diventa il polo degli sportivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Un nuovodove fare sport, riabilitazione, aiutare i bambini a mangiare sano, ma soprattutto dove fare educazione. Sul movimento e sulla nutrizione. L’Azienda municipale farmacie (Amf) sta avviando un progetto all’avanguardia sul concetto di prevenzione a tutto tondo e con un forte radicamento sul territorio. "Stiamo creando un centro di sostegno e di attività pratiche a favore dello sport e del movimento a 360 gradi nei locali delcomunale di viale Rinascita: qui si farà prevenzione, educazione e avviamento allo sport", ha annunciato il presidente di Amf Guido Bosotti. Nelnegozio, si svolgeranno corsi, convegni, lezioni per tutti, per quelli che vogliono anche soltanto cominciare a fare po’ di movimento, ma anche per i professionisti che lavorano con atleti olimpici.