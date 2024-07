L’addio di Pompignoli Lascia la Lega ed entra nel gruppo misto | | Decisione sofferta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Debutta oggi alle 15.30 al palasport Villa Romiti, in via Sapinia, la seconda giunta Zattini: è convocato infatti il primo consiglio comunale, con il compito di rendere ufficiale l’elezione del sindaco, che farà il suo giuramento, e dei consiglieri e con la presentazione dei nove assessori. Intanto però l’ipotizzata frattura nellasi è consumata. Il consigliere (sia regionale che comunale) Massimiliano, figura di spicco del Carroccio forlivese, con una nota emessa alle 19 di ieri ha annunciato il suo addio al partito. "La mia – scrive– è unadifficile,ma inevitabile. Lascio ladopo oltre 15 anni di militanza, impegno e dedizione. Per tutto questo tempo, laè stata la mia casa, la mia palestra di vita politica, il mio unico punto di riferimento nei sali e scendi di un partito di opposizione e di governo.