L’abito da sposa che hai scelto è volgare e troppo scollato Io penso sia sexy ed elegante quello che volevo | la figlia dell’attrice Susan Sarandon risponde agli haters

(Di martedì 2 luglio 2024) Basta essere sotto i riflettori e postare qualcosa sui social per ricevere anche una marea di critiche. Gente che non sa farsi i fatti propri e trova sempre il tempo per giudicare gli altri. È accaduto anche allae del regista Franco Amurri, Eva, che si èta lo scorso 29 giugno a New York con lo chef Ian Hock. Location scelta la Hudson Valley di New York. Ad attirare l’attenzione dei leoni da tastiera è statodi Amurri giudicato “” e “”. “A chiunque si scandalizzi del fatto che il mio seno non sia stato nascosto, dico di sentirsi libero di fare uno screenshoot per dopo.sentimimacherappresenti il perfetto equilibrio. Adoro il suo aspetto vintage e il suo essere femminile”, ha risposto a tono la 39enne attrice e blogger.