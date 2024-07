La decisione della corte suprema Usa su Donald Trump | implicazioni e reazioni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Laprocede all’immunità parziale nei confronti di, Biden risponde allaLa recentedegli Stati Uniti riguardante l’immunità parziale dell’ex presidenteha generato un acceso dibattito politico e legale, con significativeper il futuro politico e giuridico del paese. ContenutoLaha stabilito che gli ex presidenti possono beneficiare di una certa forma di immunità rispetto alle accuse penali per gli atti compiuti durante il loro mandato. Questarappresenta un precedente significativo, poiché è la prima volta nella storia degli Stati Uniti che si delibera su un’immunità di questo tipo per gli ex capi di stato.