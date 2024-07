In un anno i ritardi dei voli in Europa sono aumentati del centocinquantatré per cento

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Nell’ultimo fine settimanastati cancellati migliaia di. In tantidecollati con ore di ritardo e milioni di viaggiatoririmasti in attesa. È l’antipasto dell’estate del 2024, in ungià nero per chi viaggia in aereo. Il Corriere della sera racconta che in queste ore le compagnie aeree, le società di gestione aeroportuale, le aziende di handling e i controllori del traffico aereo si stmandando lettere di fuoco con accuse reciproche e minacce di contenziosi milionari. Perché milionarie saranche le richieste di rimborso e risarcimento per i viaggiatori. Tra il 28 e il 30 giugno l’ha registrato la metà deicancellati in tutto il mondo, stando ai dati forniti dalla piattaforma specializzata FlightAware.