Il cappellino di Wimbledon firmato Ralph Lauren è l' accessorio perfetto per un' estate in classifica ATP

(Di martedì 2 luglio 2024) Ve l'abbiamo detto: è tennis mania. Tra il successo di Jannik Sinner, la nuova collezione di Gucci e una rinnovata passione da parte di moltissimi italiani, parole come volée e smash sono diventate d'uso comune nel nostro vocabolario. Se anche voi rientrate tra quelle persone che consultano quotidianamente laATP e che vivono con una racchetta sotto il cuscino, saprete benissimo cheè ormai dietro l'angolo. Uno tra i tornei più prestigiosi nel mondo del tennis, vedrà Jannik Sinner confrontarsi con l'erba dopo la prima vittoria sul verde di qualche giorno fa in Germania. Per arrivare preparati all'appuntamento, ma anche solamente per arricchire il vostro guardaroba estivo,ha dedicato una capsule collection al torneo in quello che è senza dubbio un incontrotra due nomi sinonimo di classe.