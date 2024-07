Ia ' Capirci un tubo' | il podcast di Gruppo Cap protagonista della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Intelligenza artificiale: che cos'è, da dove viene, dove sta andando e che implicazioni avrà sul mondo dell'acqua. E' questo il temadi 'un', ilrealizzato daCap in collaborazione con Frame-divulgazioni scientifiche, giunto alla terza edizione. Disponibile dal 1° luglio sulle principali piattaforme diing, questaprevede 10 puntate di circa 15 minuti con cadenza quotidiana. Dalla storia all'etica, passando per le prospettive future, ogni puntata sarà dedicata a un macro-tema che riguarda l'IA come fenomeno, ma sempre con un collegamento al mondo idrico, attraverso case history ed esempi concreti. Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale è diventata sempre più pervasiva, con un aumento delle applicazioni in molti settori diversi.