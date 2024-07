Hockey Empoli fa bene Arriva anche l’argento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) I giovani atleti del settore pattinaggio corsa dell’si sono messi in mostraal recente campionato corsa su pista per la categoria Ragazzi e al concomitante Trofeo Skate Italia riservato ai Ragazzi 12, andati in scena sui 175 metri a curve paraboliche della pista in cemento resinato di Sandetto del Tronto. Per la compagine empolese, oltre al 23esimo posto finale tra le 82 società provenienti da tutta Italia che hanno partecipato, è infattitauna splendida medaglia d’argento. A laurearsi vice campione italiana è stata la squadra di Americana Maschile di Dario Rossi, Christian Ciampalini e Alberto Colella che con il tempo di 2’40’’672no a meno di tre secondi dall’oro. Gli stessi "ciuchini volanti" si sono poi cimentatinelle varie gare individuali con Dario Rossi, che ha ottenuto un onorevole decimo posto sia nella prova un giro crono ad atleti contrapposti (tempo di 19’’123) che nella cinque mila metri a eliminazione.