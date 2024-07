Gender reveal party in piazza Duomo a Milano | il video su TikTok diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Una folla in circolo, nel mezzo di, intorno a uno scatolone. La mamma lo apre e decine di palloncini rosa si librano al cielo in mezzo agli applausi delle centinaia di persone presente. Si tratta delorganizzato – e filmato in un– da Maria Laura Chucussigua, una giovane boliviana che insieme alla sua famiglia ha scelto laper annunciare il sesso della figlia che porta in grembo. “Eravamo solo mia famiglia e io”, spiega sula donna. “Poi tutti quei passanti si sono fermati. Non ho fatto male a nessuno! C’erano pure i poliziotti che erano curiosi come tutti”. Ilha già raggiunto 70mila visualizzazioni e centinaia di persone si sono congratulate con la ragazza in attesa, che ha ringraziato tutti: “Pensavamo che non sarebbero venute molte persone al– ha scritto in spagnolo – ma siamo rimasti sorpresi che fossero così tanti, così come eravamo ansiosi di conoscere il tuo sesso, principessina”.