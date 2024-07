Dipendenza Affettiva e Ghosting | capirne il legame per poterne uscire indenni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilè un termine che deriva dall’inglese (“to ghost”) e significa letteralmente “sparire come un fantasma”. Farevuol dire quindi sparire all’improvviso da una relazione significativa, sentimentale o amicale che sia.: come distinguerla dal forte innamoramento X Nel porre fine ad una frequentazione il “ghoster” (chi sparisce) non solo non si presenta più fisicamente, ma non risponde più a chiamate, messaggi, e blocca qualsiasi contatto con l’altro/a su tutti i possibili canali (profili social, email, chat ecc.