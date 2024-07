Davanti alla tv ci sono i bambini | Pillon e il caso dello spot gay | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Non riprodurrò il disgustosodi un'immobiliare che per il pride spara in prima serata le pomiciate gay. A quell'ora peròtv ci, che hanno il diritto di crescere senza frociaggine Lgbt. Ecco perché segnalerò loalle autorità preposte": Simonelo aveva scritto sui social a propositodi Idealista, mandato in onda durante il Pride sulle tv nazionali. Unoche mostra in primo piano due uomini che si baciano appassionatamente. Le parole dell'ex senatore nonpiaciute a Vicky Gitto, uno tra i più importanti pubblicitari italiani, che all'Adnkronos ha detto: "restituisce un quadro di un pezzo di paese retrogrado.temi superati nel mondo civile, ma in Italia siamo ancora qui a discutere sul bacio tra uomini o donne che siano".