Dalla rubrica ‘Approfondimenti dell’ASviS’ sostenibilità | la componente culturale della popolazione resta fondamentale

(Di martedì 2 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di di Remo Lucchi, presidente advisory board Eumetra, del 20 giugno 2024. Si parla molto di. Ed è doveroso, considerata la gravità crescente dei degradi ambientali e sociali, e la difficoltà dell’Agenda 2030 a raggiungere i propri Obiettivi. Quindi non c’è ombra di dubbio che le aziende debbano comportarsi in modo sostenibile. Ma al di là del doverismo sociale, ci si chiede spesso se questa correttezza comportamentale abbia anche dei ritorni di immagine e di attrattività interessanti presso i clienti attuali e potenziali, e se rappresenta di fatto la vera soluzione salvifica sul piano ambientale e sociale. Analizziamo insieme questi due temi. L’attività condotta in modo sostenibile ha dei ritorni per le imprese?Si parla moltocorrettezza produttiva e gestionale delle imprese, e si ritiene doveroso che il comportamento delle imprese debba essere sostenibile.