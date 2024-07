Cotral | Domenica 7 luglio sciopero 4 ore Orsa Tpl

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) La prossimal’organizzazione sindacaleTPL ha aderito a unonazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 20:30 alle ore 00:30. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 20:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 00:31 del giorno 82024. E’ quanto si legge in una nota di. Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo garantirà il servizio fino alle 20:30 e dalla prima partenza prevista dopo la conclusione dello, spiega la nota. Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito internetspa.it e sull’account Twitter@Bus. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale: per il rinnovo del Ccnl di categoria; per la sicurezza sul lavoro; per la sostenibilità dei tempi di Vita/Lavoro; per l’urgente adeguamento dei salari al valore inflazionistico odierno, conclude la nota.