Cos' ha da imparare il Terzo polo dal dibattito sulla candidatura di Joe Biden negli Stati Uniti

(Di martedì 2 luglio 2024) Per una volta, la cronaca è magistra di qualcosa di utile. Maureen Dowd è nota da decenni per buttarla sul personale più che sul politico, ma sul New York Times del 29 giugno ha scritto di Joecome qui da noi scriveremmo di un qualunque caporione del: “Sta facendo l’egoista. Mette sé stesso davanti al paese. La sua hybris è esasperante. Dice di farlo per noi, ma in realtà lo fa per sé stesso”. Non so se in questo giudizio ci sia del vero o se sia uno sfogo ingeneroso. So però che la campagna del New York Times e di altri media progressisti perchési ritiri dalla corsa ha molto da insegnare su una questioncella italiana che sembra personale e che è invece, da cima a fondo, politica. L’argomento usato nell’editoriale collettivo del 28 giugno, il primo di una raffica di inviti a farsi da parte, è cristallino: secrede davvero che a novembre sia in ballo il futuro della democrazia americana, come va predicando, deve trarne la conseguenza che non è lui l’uomo adatto a sventare il pericolo.