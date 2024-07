Wimbledon 2024 Matteo Berrettini lancia la sfida a Sinner e batte Fucsovics con autorità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Missione compiuta per. L’azzurro (n.59 del ranking) si è imposto sul campo-12 contro l’ungherese Marton(n.70 del ranking) nel primo turno del torneo di. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-2 3-6 6-1 in 2 ore e 54 minuti di partita. Un match che, dopo due set vinti con il piglio del grande giocatore, si è complicato per un problema fisico alla schiena nel terzo parziale. Bravoa stringere i denti, riuscendo a cancellare in totale 9 delle 10 palle break concesse. In questo modo,si è garantito l’accesso al prossimo round dove attende il vincente dellatra Jannike Yannick Hanfmann. Nel primo set èad avere quasi in apertura la chance per andare avanti di un break, ma le quattro opportunità non vengono sfruttate a dovere, anche per alcune esecuzioni pregevoli con il rovescio del magiaro.