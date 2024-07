Tour de France 2024 pagelle terza tappa | esulta Girmay Pogacar decide che è presto per la maglia gialla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ultimi chilometri didesul suolo italico e Biniamtrionfa in volata davanti a Fernando Gaviria e Arnaud De Lie. Il gruppo sin dalle prime fasi dellache lo ha portato da Piacenza a Torino ha gestito a proprio piacimento il tutto, non permettendo la nascita di alcuna fuga. Nessun rischio, oggi dovevano essere i velocisti a contendersi laè così è stato. In tutto ciò, Richard Carapaz realizza il sogno di vestire in giallo. ORDINE D’ARRIVO LE CLASSIFICHE Biniam: Voto 9 – Bravissimo il ragazzo della Intermarché – Wanty, che conquista la prima vittoria eritrea nella storia del. Coraggioso nel trovare spazio sulla destra, vicino alle transenne per un meritato successo didopo aver fatto bene anche al Giro.