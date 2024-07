Tour de France 2024 Girmay trionfa nella tappa di Torino | arrivo in volata sul traguardo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 1 luglio– Biniamvince oggi inla terzadelde, la Piacenza-di 230 km. L'eritreo del team Intermarché-Wanty si impone davanti al colombiano Fernando Gaviria (Movistar) e al belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny). L'ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) è la nuova maglia gialla di leader della corsa, strappata allo sloveno Tadej Pogacar. Domani quarta frazione, con partenza da Pinerolo ea Valloire dopo 139 km. (Fonte Adnkronos) Foto Fotogramma