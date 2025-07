Brucia l' intera isola | solo oggi 83 incendi 12 nell' Agrigentino

Sono 83 gli incendi che si sono registrati oggi su tutto il territorio regionale. Di questi, 27 risultano ancora attivi. Le province più colpite sono Catania con 22 incendi totali (10 ancora in atto); Caltanissetta con 19 episodi (6 ancora attivi); e Agrigento con 12 incendi (4 in corso), ma sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L’Italia brucia, 14 incendi in poche ore. Inferno di fuoco, tutti proprio lì - Durante la giornata, una scia di fumo nero ha solcato il cielo, segno di un incendio che ha divorato tutto ciò che ha incontrato.

Montoro brucia nell’ombra: quattro incendi in quindici giorni senza una spiegazione chiara - A Montoro, piccolo comune della Valle dell’Irno, si consuma un curioso spettacolo di fuoco e fiamme che, se non fosse per la gravità dei fatti, avrebbe qualcosa di grottesco.

Emergenza incendi in Grecia, l’isola di Chios brucia da 3 giorni: le fiamme divorano i boschi - Tre incendi sono divampati nei giorni scorsi nell'isola di Chios, in Grecia, dove 444 pompieri stanno provando a spegnere le fiamme: ieri è stato proclamato lo stato d'emergenza.

Incendi in Sardegna,forestale sotto organico; Grecia, incendi devastano Creta: evacuate 5mila persone, turisti in fuga e case in fiamme; Firenze, incendio al Viola Park: brucia il padiglione dei giovani calciatori. Quattro intossicati.

Incendi in Sardegna,forestale sotto organico - Clima (Italia) La Sardegna brucia e le forze per fermare le fiamme non sono sufficienti. Si legge su ilmanifesto.it

Incendi, emergenza senza fine: nell’Isola aumentano i boschi distrutti - L’Isola è nella morsa del fuoco: gli incendi sono in aumento rispetto al passato. Lo riporta informazione.it