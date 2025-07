Regionali | Giani incontro proficuo mi affido al partito

"Un incontro proficuo, segnato da una piena condivisione del quadro politico con la segretaria Elly Schlein, i membri della segreteria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro, e il segretario regionale Emiliano Fossi, con i quali ho lavorato in stretta sinergia negli ultimi mesi. Affido alla segretaria nazionale e al segretario regionale la guida del percorso politico che ci porterĂ a presentare alla Toscana un progetto all'altezza della sua storia e del suo futuro. Da parte mia, ne rispetterò le decisioni e la conclusione, offrendo la mia massima collaborazione". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regionali: Giani, incontro proficuo, mi affido al partito

