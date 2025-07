Renzi Abodi che non va a Wimbledon si rende ridicolo

"Il Ministro dello Sport Abodi ha detto che non è andato a Wimbledon per stare con la famiglia. Un Ministro dello Sport che non va a un evento del genere, storico per il nostro Paese, si rende ridicolo. Ma visto che questo Governo sembra disinteressato rispetto ai risultati del tennis, spero che a maggior ragione dopo la vittoria di Sinner, Abodi e i suoi sgherri mettano giù le mani dall'organizzazione dell' Atp Finals di Torino. Se Abodi vuole stare in famiglia, ci stia tutto l'anno. E lasci fare le cose a chi le sa fare come il Presidente Binaghi e il suo team. Altrimenti siamo al paradosso che non vanno a Wimbledon e poi pretendono di esautorare chi capisce di tennis, conosce il tennis e ha fatto crescere il tennis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Renzi, Abodi che non va a Wimbledon si rende ridicolo

In questa notizia si parla di: abodi - wimbledon - rende - ridicolo

A consolare Alcarez c’era il Re Felipe VI, a celebrare Sinner nessuno: la polemica per l’assenza delle istituzioni a Wimbledon. Abodi: «È stato spiacevole ma anche noi abbiamo impegni» - Quando al termine del match che lo ha visto uscire perdente contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha ringraziato il Re Spagnolo Felipe VI per essere venuto a sostenerlo, molti tifosi italiani si saranno resi conto che al seguito del numero uno al mondo non c’era nessun rappresentante delle istituzioni italiane.

Abodi: "Sinner? Dispiace per l'assenza delle istituzioni a Wimbledon, ma esiste anche la famiglia" - Il Ministro dello sport a 'La Politica del Pallone': "Grande emozione ma anche noi a volte dobbiamo fermarci.

Sinner, istituzioni italiane assenti a Wimbledon. Abodi si giustifica: «Avevo bisogno di passare una giornata in famiglia» - In tanti, tra appassionati ed addetti ai lavori, hanno giustamente sottolineato l’assenza delle istituzioni italiane in occasione della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Renzi, Abodi che non va a Wimbledon si rende ridicolo; Renzi, Abodi che non va a Wimbledon si rende ridicolo; Abodi: “Nessuno da Sinner? Anche un ministro ha bisogno di passare una giornata con la famiglia”.

Renzi, Abodi che non va a Wimbledon si rende ridicolo - Un Ministro dello Sport che non va a un evento del genere, storico per il nostro Paese, si rende ridicol ... Si legge su ansa.it

Wimbledon: ministro Abodi assisterà a finale di Jasmine Paolini - Domani sarà presente il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, alla finale femminile di Wimbledon, tra l'azzurra Jasmine Paolini e la ceca Barbora Krejcikova. Lo riporta ansa.it