Sono stati inaugurati questa mattina allo Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo i nuovi trampolini HS143 e HS109, rispettivamente di 290 e 260 metri, completamente rinnovati in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. L’apertura è stata celebrata dagli azzurri dello sci nordico, con la fiemmese Annika Sieff protagonista nel test delle strutture, omologate ufficialmente lo scorso lunedì. Un momento simbolico che ha coinvolto atleti della nazionale italiana di salto e combinata nordica, in una prova che ha dato il via a una nuova fase di preparazione verso i Giochi invernali. Presenti anche le autoritĂ provinciali e locali, che hanno sottolineato come questo evento rappresenti «come se Olimpiadi e Paralimpiadi iniziassero oggi», grazie agli investimenti coordinati dalla Provincia autonoma di Trento insieme allo Stato e ai Comuni interessati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano-Cortina 2026, inaugurati i nuovi trampolini di Predazzo: test ufficiali per le Olimpiadi