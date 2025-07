Arpal offerte di lavoro nel Brindisino | 72 posizioni aperte e nuovi corsi di formazione

BRINDISI – Prosegue il trend positivo nel mercato del lavoro nella provincia di Brindisi, con 47 annunci attivi per 72 posizioni lavorative disponibili, come emerge dal 27° report settimanale dell'Arpal Puglia, consultabile al link https:rb.gyn66xpv. A darne conferma è il recruiting day. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: arpal - lavoro - posizioni - offerte

Lavoro, sono 751 le posizioni aperte nel nuovo report diramato dall’Arpal - LECCE – In vista della prossima apertura di un nuovo punto vendita a Galatina, Piazza Italia, noto marchio di abbigliamento per uomo, donna e bambino, è alla ricerca di tre commessi o commesse di vendita.

Altre opportunità per chi è in cerca di lavoro: attivi 95 annunci Arpal - Il 15° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia è visionabile al seguente link (clicca qui), conferma un panorama ricco per chi è in cerca di occupazione: 95 annunci attivi, per un totale di 161 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

Ricerca lavoro, il report Arpal: a Brindisi e provincia 127 posizioni aperte - BRINDISI - Pubblicato il 16° report settimanale, elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia. È visionabile a questo link e conferma un panorama ricco per chi è in cerca di occupazione: 97 annunci attivi, per un totale di 161 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

Contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura: firmato il Protocollo regionale d’Intesa che vede ARPAL Puglia al fianco di Regione Puglia, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Bari, INPS Puglia, INAIL Puglia, organizzazioni agricole e sind Vai su Facebook

