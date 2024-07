Terrorismo scatta l' allerta Charlie nelle basi americane d’Europa | Minaccia credibile di attentati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’è qualcosa che agita i servizi segretati statunitensi. E per questol’allarmeUsa in Europa, sullo sfondo degli europei di calcio in Germania e delle Olimpiadi in Francia. Diversemilitari statunitensi nel vecchio continente sono state messe in uno stato dielevato durante il fine settimana, con una protezione portata al secondo livello più alto, quello «»: tra questec’è anche quella siciliana di Sigonella. Diversemilitari statunitensi in Europa sono state poste in stato di massimae il loro livello di sicurezza è stato elevato al secondo della scala di cinque, nel timore di attacchi terroristici. Lo ha riferito la Cnn, citando due funzionari statunitensi. Il livello di sicurezza di base è stato aggiornato a “”, che viene introdotto quando “si verifica un incidente”; o vengono ricevute informazioni che indicano la probabilità di un attacco terroristico o di un attacco al personale o alle strutture.