Talee di oleandro come e quando si fanno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tra i metodi di propagazione della pianta dic’è la talea: i passaggi sono semplici e per nulla complessi. E ci sono tanti vantaggi: di fatto, l’è il fiore dell’estate, perfetto da coltivare per chi vive in un’area calda e piuttosto soleggiata. Per piante fiorite per tutta la stagione estiva, scopriamo insiemefare ledie qual è il periodo migliore. Grazie al profumo e alle colorazioni caratteristiche – la fioritura è un tripudio di rosa, bianco, rosso e giallo – arricchiamo le nostre verande, terrazzi o balconi. Cos’è l’, il fiore dell’estate Mediante la talea di, possiamo, dunque, ottenere una nuova pianta. Ma, prima di concentrarci sulla tecnica in sé, vogliamo approfondire le caratteristiche dell’: in questo caso è importante sapere che l’è tanto bello quanto velenoso, per tutti gli organismi, quindi ingerirlo fa male a noi esseri umani quanto ai nostri amici pelosi,cani e gatti.