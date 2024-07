Stop al mercato tutelato per l’energia elettrica | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Addio alperda lunedì 1 luglio. L’Arera ricorda che ”per accompagnare il passaggio allibero dei clienti domestici non vulnerabili di energia, l’Autorità ha previsto un percorso graduale per dare la possibilità a ciascuno di scegliere l’offerta sullibero più adatta alle proprie esigenze, assicurando al contempo la continuità della fornitura e adeguati obblighi informativi in capo ai venditori”. Cos’è ilI servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energiae gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Autorità e destinati ai clienti domestici che non hanno ancora scelto un’offerta dilibero.