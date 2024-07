Sicilia dopo sei giorni la discarica di Lentini chiude di nuovo Il gestore | Sito già saturo Ma per la Regione poteva reggere venti giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’impianto tmb delladi Sicula Trasporti di(Siracusa)di. Già la settimana scorsa lasi era trovata nel pieno di un’emergenza rifiuti, con oltre duecento comuni finiti nel caos per il blocco dell’impianto. Poi però il governatore Renato Schifani aveva riaperto la“tranriamente” per, “sotto lo stretto monitoraggio e controllo degli organi competenti”. Eppure, solo sei, gli amministratori giudiziari di Sicula Trasporti hanno informato ladi non poter “materialmente proseguire l’attività di trattamento e di ricezione oltre il 2 luglio, riservandosi peraltro di limitare i conferimenti già dal 1° luglio se le condizioni di sicurezza lo richiedessero”. Insomma, ilè giàin meno di una settimana.