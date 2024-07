Preraffaelliti gran finale Ultima settimana da record | in coda nonostante il caldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bye bye,. Ieri Forlì ha salutato la 19ªde mostra, la più internazionale di sempre (sia per la provenienza degli artisti protagonisti che per i visitatori) con numeri che pongono l’esposizione al terzo posto tra le più viste: solo Canova (2008) e Liberty (2014) hanno fatto meglio. Alla fine, 116mila gli ingressi totali, perfino mille in più rispetto al totale pronosticato qualchefa. Merito del rush: 9mila visitatori nell’, 4mila nel weekend, 1.800 sabato e addirittura 2.200 ieri, con 300 nella fascia oraria dell’apertura prolungata. Anziché alle 20, per l’ultimo giorno il San Domenico è rimasto attivo fino alle 23. Sabato sono stati venduti 180 cataloghi, uno ogni dieci ingressi. E ieri sono stati praticamente esauriti.